112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，計有49所科技校院和1所大學提供招生名額為2551名，報名人數合計為3500名，錄取人數為2019名，總體錄取率為57.7％。其中，高達98.5％的技高學校至少有1名學生錄取國立科技校院。

技專校院招生委員會聯合會表示，112學年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3350名，志願數計3萬5341個，每人平均志願數為10.5個。

經由「112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」辦理志願統一分發後，錄取國立科技校院至少有1名之技高學校數比率達98.5％；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達72％以上；依據教育部核定之偏遠地區高級中等學校名單，參與科技繁星之偏遠地區技高學校計19校所推薦考生錄取率為58.0％。

技專校院招生委員會聯合會指出，考生可於今日起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊，不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，應於5月10日12時前，以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒錄取生，錄取生無論放棄與否，一概不得參加112學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加112學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月16日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。