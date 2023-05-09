"It's the Lonnie Walker game!"



Heroic 4Q by Walker IV in a CRITICAL Game 4.



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西區準決賽G4，湖人9日在主場迎戰勇士，湖人主將詹姆斯（LeBron James）再度跨越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，成為季後賽史「投進最多兩分球」的球員，他賽前投進2356球與賈霸並列第1。終場湖人104比101險勝，取得3勝1負聽牌！

湖人前鋒安森尼戴維斯（Anthony Davis）首節就打得頗順，全場轟了23分15籃板，詹姆斯27分10籃板6助攻。勇士柯瑞（Stephen Curry）寫下31分10籃板14助攻「大三元」。卓雷蒙格林（Draymond Green）8分10籃板5失誤，包括首節就有離譜失誤，居然把球「傳」給湖人板凳區的助理教練漢迪（Phil Handy），格林則是一臉無辜，他似乎認為應該要有隊友站在右側底線埋伏，沒想到底線空無一人。

Draymond passed it to the Lakers bench 😅 pic.twitter.com/SBTHMatXOx — Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2023

下半場開打不久，湖人詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）聯手拉出一波10比0的攻勢，勇士靠著小裴頓（Gary Payton II）反擊轟出11比0攻勢奪回領先，並以84比77進入末節。

湖人藉著隆尼沃克（Lonnie Walker IV）多次進攻得手，得以和勇士進入最後拉鋸戰。勇士柯瑞剩餘8分多鐘時外線出手遭到薛洛德（Dennis Schroder）犯規，一口氣「4分打」反超湖人。終場前3分鐘，勇士湯普生（Klay Thompson）外線命中，湖人靠著詹姆斯兩罰與沃克跳投超前1分。進入讀秒階段後，詹姆斯、柯瑞出手都沒進，湖人沃克兩罰領先3分，勇士剩餘15秒執行最後一擊，沒想到格林傳球失誤，白白浪費了追平機會。

勇士湯普生手感不佳僅得9分，小裴頓15分。湖人板凳奇兵隆尼沃克上陣27分鐘攻下15分，里夫斯貢獻21分。