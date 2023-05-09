截至10點50分，加權指數再度翻紅小漲4.76點、為15704.33點，力守15700點關卡，成交量估略增至約2300億元。櫃買指數表現仍偏弱，截至10點50分下跌0.89％、為211.17點，成交量估增至逾700億元。

觀察盤面各類股普跌，以造紙股漲近1.5％領軍獨強、其他電子漲逾0.5％居次，成交量較大的電子、半導體股、電腦及周邊設備股力守紅盤。金融股呈現小跌態勢，電器電纜股跌近2.5％、電機、玻陶、資訊服務股跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

權值股表現平平，以鴻海(2317)漲近1％較強，權王台積電(2330)、日月光投控(3711)、台化(1326)、台塑化(6505)漲約0.5％居次，國泰金(2882)、兆豐金(2886)持穩紅盤。聯發科(2454)、南亞(1303)力守平盤，和泰車(2207)跌逾1％、台達電(2308)跌約0.5％相對較弱。

分析師認為，台股近日技術指標隨國際股市回穩走強，惟昨日加權指數反彈突破月線後轉趨震盪，與櫃買指數均留上影線，顯見解套賣壓不輕。預期短期指數將在15600～15900點區間緩步震盪向上，個股仍有發揮空間。

操作建議方面，群益投顧認為，加權指數要站穩月線需電子股穩盤，可逐步觀察台積電、聯發科等權值股是否穩盤，資金可望持續聚焦內需政策概念等非電子族群。由於成交量縮至約2千億左右，資金將在類股間快速輪動，待拉回後可偏多操作。