此前包括英特爾等晶片製造商均表示雲端運算支出正在減弱。同為硬碟廠的希捷科技（Seagate Technology Holdings）上個月表示「客戶修正庫存的時間拉長」，並預期一直要到今年底需求才會開始復甦。

因電子產品需求下滑，再加上供應過剩，記憶體產業因晶片價格跌跌不休而受到重創。為了緩解供應過剩問題並提振晶片價格，記憶體晶片廠已經在減產，但全球經濟前景疲弱，使產業加快復甦的希望蒙上陰影。

威騰公布第三財季營收為28億美元，優於市場預估的27億美元。

以部門來看，雲端業務營收年減32%，為12.1億美元。快閃記憶體事業營收年減約42%，硬碟業務營收年減30%。

在維權投資人Elliott Management力推下，威騰正在考慮拆離快閃記憶體和硬碟業務。

威騰預估第四財季營收介於24億～26億美元，不及市場預估的 28.6億美元。該公司預估第四財季經調整後每股虧損介於1.90～2.20美元，遠超出分析師預估的每股虧損1.22美元。