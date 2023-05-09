英倫天團「Coldplay」（酷玩樂團）今（9日）公布讓歌迷期待已久的亞洲及澳洲巡迴演出日程，將於今年11月開始在亞洲各國展開體育場規模的巡迴演出，台灣則將在11月11日（六）於高雄國家體育場（世運主場館）開唱。

這場和專輯同名的「Music Of The Spheres」世界巡迴演唱會已打破許多紀錄。本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。

自去年3月巡演起跑，全球累積票房已超越所有歌手，並奪下多項大獎，包括2022年AMA最受歡迎巡演歌手、及2023年iHeartRadio Awards的年度最佳巡演。亞洲巡演將從暌違6年的東京為起點，這次巡迴將是他們首度在高雄、雅加達和吉隆坡開唱，澳洲的唯一場次將於伯斯（Perth）舉行，這也將是他們自2009年之後再次於西澳演出。

澳洲場次將請到Amy Shark及Thlema Plum擔任開場嘉賓，其餘場次的開場嘉賓將於日後陸續公布。目前尚未公開票價與座位圖，Live Nation Taiwan會員可於5月17日（三）中午12點先搶票；5月18日（四）中午12點則開放一般民眾透過拓元售票系統搶票。