新北市民進黨團今日總質詢，綠議員連番質疑新北市長侯友宜對國家認同、兩岸關係的態度，市議員林裔綺詢問其對香港的看法，詢問侯是否支持「一國兩制」，侯友宜回應，「我反對一國兩制，這態度不變」。

侯友宜說，大家很清楚看到香港的改變，中華民國是民主自由國家，不分你我、族群、政黨，團結、團結、再團結，看到別人，對內要團結，不要用意識形態，國家要有自己的立場、自信，民主自由是無可取代的。

另外，林裔綺詢問，香港50年前被承諾一國兩制不變，但2022年設定港版國安法後，基本上就是一國一制，一步一步侵蝕法治自由和民主，她請侯解釋《香港特別行政區基本法》第二十三條。侯說，不管法律條文如何界定，中華民國走該走的路，他最期待兩岸不要衝突，大家好好對話、降低衝突，這才是我們所樂見的。

綠議員山田摩衣也說，前總統馬英九曾以台灣地區前領導人身份到中國看抗日景點，附和中國抗日情緒，問及侯是否認同？侯回應，馬回大陸祭祖，多次提到他是中華民國前總統，說出中華民國總統，馬出國前也有跟中央申請，一切按照兩岸人民關係條例做事。

山田摩衣後續也批評，侯友宜只會表示尊重或依照法治，她想法是國家間應該放下仇恨、和平共榮。對此，侯強調，兩岸間需多溝通協調、一定要降溫，減少衝突。