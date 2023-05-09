高雄市夢時代購物中心周圍翠亨北路、震東五街和鎮興路一帶，昨晚突然路燈不亮，路上一片漆黑，台電解釋，經查是路燈地下線路故障，疑似孔內雨水累積導致短路所致。但這是5月至今，高雄第3度出現停電意外，高雄市長陳其邁認為，台電應要檢討，針對舊配電線路需進行總體檢。

自從5月以來，高雄市已發生3次停電情形，第一次發生在5月2日，鳳山區、前鎮區傍晚無預警停電，崗山南路、保泰路、善美路一帶共1607戶受到影響，原因為變壓器的套管插頭故障所致；到了7日下午，高雄市湖內區中山路、保生路等路段3914戶停電，因雷雨造成架空配電設備故障而停電。

昨日晚間前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶約170盞路燈不亮，，經查為路燈地下線路故障，疑似孔內雨水累積導致短路所致。台電說，近日的停電事故，主要是因為大雷雨導致的停電，造成對民眾造成的不便，台電深感抱歉。將持續配電線路維護點檢，避免類似事件再度發生。

但短短7天就3次停電，高雄市長陳其邁今出席被問及，他回應：「台電真的是要檢討！」，陳其邁說：「整個電網穩定和韌性要加強，尤其要針對較久的配電線路必須進行總體檢，加速電網更新和韌性。」