鴻海創辦人郭台銘爭取納入國民黨總統徵召民調，他昨天表示，將整理過去採購BNT疫苗的相關資料，並還原政府擋疫苗過程，也質疑政府購買疫苗的價錢為何要封存30年？對此，行政院長陳建仁9日重申，政府並未擋BNT疫苗，他更直指郭的不實說法「也許和選舉有關係」。

陳建仁上午慰勉郵局同仁辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務，針對疫苗爭議再度掀起討論，他再次感謝3個單位捐贈BNT疫苗，這對國內防疫相當有幫助，而採購過程中，實際上都是政府和民間單位一起合作，並沒有所謂「政府擋BNT疫苗」的不實說法。

談及郭台銘質疑為何疫苗採購價格要封存30年，陳建仁說，總統府、行政院、指揮中心都再三說明，這跟公文保存時間和契約保存期間有關，不要以訛傳訛。

「郭先生最近不實的說法，實際上也許和他的選舉有關。」陳建仁說，希望這樣的不實說法，不要影響到防疫期間，指揮中心和民間機構共同努力、夜以繼日取得BNT疫苗的努力，以免打擊第一線工作人員的士氣。