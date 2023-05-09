社群平台今天流傳一段影片，1名男子到彰化市彰美路一段的診所討債，他指控債主比他還兇，並稱遭到毆打。警方今天指出，事件雙方原為男女朋友，分手後因財務問題引發糾紛，其中男子已提出傷害及妨害名譽告訴，至於女方則因身體不適，尚未提告、製作筆錄。

從曝光的影片可發現，當時1名男子在彰化市彰美路一段的診所前與一名診所的女工作人員理論，該男指控表示，他到診所討債，沒想到欠他錢的女子比他還兇，多次打他。

該影片引發網友討論，有人表示，欠債的比債主還兇，「有貓膩？」事發診所附近居民說，當晚有聽到喧鬧聲，查看發現是一對男女在吵架。診所表示，當時有一名男子來找診所內的行政人員，不清楚雙方糾紛。

彰化警分局中正派出所副所長林瑞峰說，該所已受報案調查中。（孫英哲攝）

彰化警分局中正派出所副所長林瑞峰指出，該所於5／6晚間接獲報案，彰化市彰美路一段有糾紛，員警到場發現是男女感情問題引發的財務紛爭，其中的男方提出傷害及妨害名譽等告訴，該所已依規定受理報案處理中。

林瑞峰表示，事件雙方之前是男女朋友關係，雙方已分手，男方認為交往過程中，女方有欠他錢，因此前往診所討債，過程中因女方不滿其父親被男方打，因此暴走；此外，女方當天因身體不適，尚未提告及製作筆錄。