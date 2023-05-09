台中一處社區的吳姓夜班保全去年凌晨酒後闖入女住戶A屋內，打算強行性侵女住戶，還毆打反抗的A女，導致A女腦震盪頭破血流，直到A女的兒子被吵醒打電話報警，A女才順利脫困。案經上訴，台中高分院維持原判決，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

判決書指出，吳姓男子為台中市一處社區夜班保全，明確知道A女僅與就讀國小的兒子同住，未料吳男竟於2022年7月間趁著酒後從A女住處浴室爬入屋內後衝進臥室，強行摀住A女嘴巴並強吻，還出拳毆打A女的頭部及身體，同時撫摸A女的胸部企圖性侵，但因A女全力反抗而未遂，過程中A女也因此受傷，手腳多處挫傷且滿頭鮮血。

後來A女原先在睡覺的兒子被外頭的聲響吵醒，睡眼惺忪走出房門外查看，A女才緊急請兒子打電話報警，並全力拉住吳男防止脫逃，待警方趕抵後吳男被逮捕，全案經由台中地檢署偵結起訴。

一審審理時，法官認為吳男為保全人員，理應守衛社區安全，讓住戶能安心居住，卻無故入侵住戶家中企圖性侵女住戶，過程中以暴力毆打方式反制反抗行為，導致A女受傷且身心嚴重受創，酌情後依侵入住宅強制性交未遂罪，判處有期徒刑4年6月。案經上訴，被台中高分院駁回。可再上訴。

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