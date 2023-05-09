民進黨政府推動的數位身分證，因資安問題難以續行，超過10億元的經費恐將由全民埋單。國民黨立委王鴻薇指出，數位身分證是副總統賴清德過去擔任行政院長時推動的政策，如今10億元的成本將打水漂，怒嗆「賴清德出來打球！」

王鴻薇昨（8）日在臉書表示，賴清德2018年擔任行政院長時，推動換發數位身分證，但各界對於資安始終存在疑慮，最後在2021年時，由時任行政院長蘇貞宣布暫緩執行，如今廠商向政府求償，總計逾10億元費用恐怕將由全民埋單。

「錯誤的政策比貪汙還可怕！」王鴻薇怒批，數位身分證從採購開始就所費不貲，機器與場地空調維護就花費了3.9億元，每年繼續產生相關費用達5億多，加上前年及去年內政部分別編列0.67億元預算，民眾拿不到新身分證還要花超過10億元幫賴清德與民進黨善後，「賴清德推動這項政策前，有沒有用腦子想過？」

王鴻薇酸，賴清德擔任行政院長期間，包括乾淨的煤、一例一休休惡、低薪是做功德等，錯誤且失敗的「政績」已有目共睹，如今連數位身份證這種浪費民脂民膏的政策都繼續遺害，「賴清德難道要繼續默不作聲，當作事不關己嗎？」