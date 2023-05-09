星宇陷公關危機 她揭張國煒最大敗筆：你看過張忠謀做晶片嗎

星宇航空本月6日因航班嚴重延誤，導致2航班302名旅客睡在日本成田機場，星宇董事長張國煒緊急搭廉航赴日救火。但財經網美胡采蘋卻說，張國煒赴日道歉，是整件事情中最不該發生的事，「你看過台積電缺產能，創辦人張忠謀下去做晶片的嗎？」

胡采蘋在臉書撰文指出，星宇航空陷公關災難，最荒謬的事情就是K董自己衝一線道歉，或是去日本把飛機開回來。她強調，公司出了這麼大的事情，總部是非常需要一組能做決定的人，在本部運籌帷幄，才可能把事情解決，「怎麼能夠有一個能拍板的人，在最緊急的時候，竟然跑去一線開飛機？」

胡采蘋直言，星宇這種決策水準真的很像家庭便當店今天缺工了，把弟弟妹妹都從學校叫回家包便當一樣，「你看過台積電缺產能張忠謀下去做晶片的嗎？」

胡采蘋認為，能做決策、能run備案，能分工監看執行的人竟然在飛機上，這真的是非常不專業的企業管理，她稱董事長執行長要作為各組的組織中樞，才能在意外層出不窮時有應變的能力。

星宇航空6日出包，張國煒7日凌晨搭廉價航空抵達成田機場，親自向受影響的旅客道歉，除了安排返台航班，也承諾全額退費，還親自駕駛飛機，把旅客載回台灣，引發正反兩極評價。不少日本網友則力挺星宇航空，大讚「服務有夠好」，更有人說下次來台灣要選擇星宇航空。