3名「面具強盜」8日眾目睽睽下行搶東京銀座一間名錶店。

日本銀座8日晚間罕見發生搶劫案，3名戴著面具、一身黑的面具強盜，在眾目睽睽下闖進一間勞力士手錶專賣店，得手上百支名錶。日本警方後續循線逮捕4名嫌犯，年紀竟只有16至19歲。

綜合日本放送協會（NHK）、《朝日新聞》、《產經新聞》等報導，人來人往的東京銀座當地時間昨日晚間6時15分爆發搶案，3名戴著白色面具、穿著一身黑的搶匪闖進一間勞力士手錶專賣店，當時店內沒有顧客，只有5名店員，3名「面具強盜」持刀威脅店員「趴下，我會殺了你」，接著用棍棒敲碎櫥窗行搶。

3名「面具強盜」8日眾目睽睽下行搶東京銀座一間名錶店。

三名搶匪的作風相當大膽，當時馬路上還有路人經過，路人用手機拍下他們的行搶過程，三人也不以為意。三名搶匪只在店內停留10分鐘，隨後就搭上一輛白色廂型車逃逸。

據悉，「面具強盜」10分鐘內就得手上百名錶，這間專賣店販售的手錶價值50萬日元至2200萬日元（約新台幣11萬元至499萬元）不等。

日本警方當晚在東京都港區赤坂一棟公寓大樓逮捕4名嫌犯，令人詫異的是，警視廳今（9）日表示，4名嫌犯年紀介於16至19歲，16歲少年目前無業，一名19歲青少年職業不詳，另一名19歲青少年為兼職工，18歲嫌犯為高三生，除了18歲高中生否認指控外，其餘三人已認罪。

東京銀座一間名錶店8日當眾遭「面具強盜」行搶，警方後續逮捕4名嫌犯。

警方表示，4人被逮時都已換上不同服裝，全案仍在調查當中。