美系外資在新唐法說會後，釋出最新研究報告，新唐第一季營收89.56億元，季減少6%、年下降16%，營收衰退主要是因為消費、手機等產品需求疲軟；單季每股獲利1.6元、季減少6%，在業外收入以及日本子公司貢獻，表現優於該美系外資以及市場預期；單季毛利率從去年第四季度的39.9%微升至40.3%；營業利益率4.1%。截至第一季新唐庫存天數為150天，相較去年第四季為134天進一步增加。

美系外資表示，新唐因需求疲軟導致第二季度復甦放緩，新唐認為客戶保守下單，通路端消化庫存可能還會持續一段時間，故也因此新唐並未對第二季釋出財測。就產品面來說，手機和消費產品面需求仍然弱勢，PC則表現回穩跡象，而該狀況也符合先前聯發科(2454)、瑞昱(2379)法說會的論調。另外，有鑑於伺服器需求放緩，也導致新唐BMC(遠端控制晶片)出貨推遲。

美系外資表示，新唐新產品開發正步入正軌，新唐提到BMIC與大陸Tier1原始設備製造商的正按照進度進行，預計車用BMIC(電池管理系統)定價不太可能面臨力，而供控產品定價到目前為止也很穩定，因此，新唐BMIC應該是一顯著增長的領域。

美系外資表示，總體而言，新唐在較弱的消費產品環境下，非消費業務可能會緩解下修風險，也相信日本子公司的價值依舊存在，故維持目標價168元、評等中立。