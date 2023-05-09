晶華2023年首季合併營收17.38億元，季增4.63％、年增達22.39％，回升至5年高點，改寫同期新高、歷史第五高。營業利益4.92億元，季增達15.25％、年增達48.83％，刷新歷史新高，毛利率37.48％、營益率28.3％，分創近8年、近12年高。

晶華首季營收規模顯著回升、本業獲利創高，雖因金融資產帳面價值減損拖累業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利3.61億元，年增達20.69％、年增達43.84％，亦創同期新高、歷史第五高，每股盈餘（EPS）2.84元。

晶華表示，在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場已逐漸回歸正軌，帶動以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店住房業績提升。同時，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢，也帶動館內各餐廳包廂消費明顯成長。

展望後市，5月的母親節、謝師宴、6月的端午連假及7～8月的暑假，均為內需餐飲消費市場及國旅重要檔期。以餐飲服務見長的台北晶華及台南晶英針對端午節提前發動攻勢，鎖定企業福委及零售通路推出多款「粽香禮盒」，希望進一步闢增營收來源。

而晶華旗下位於宜蘭礁溪、花蓮太魯閣、台南及高雄的晶英及捷絲旅據點，也積極穩守國旅市場，針對春夏旅行需求分別推出各式住房專案。其中，太魯閣晶英、台南晶英及礁溪晶泉丰旅與台北晶華酒店攜手小小樹食，全面提升入住房客的餐飲體驗。

為迎接7月夏季旅展及8月台灣美食展，台北晶華酒店已規畫積極參與，推出年年熱賣的(木百)麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項回饋饕客，並整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，預期將為集團增添強勁營運動能。