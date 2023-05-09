重量級三巨頭「ATM」走弱，給大盤帶來壓力，騰訊跌1.6%，美團跌0.5%，阿里巴巴跌0.7%，惟跌幅已有收斂。

恆生科技股指數跌0.78%，商湯跌6.17%，跌幅最大；其次為中芯國際跌4.5%。聯想集團漲1.5%，表現最佳。

商湯連跌第三天，此前MSCI表示，該人工智慧（AI）大廠因被列入美國政府黑名單，因此無法納入該公司的指數。

受原油價格上漲激勵，中海油繼周一上漲5.8%後，周二早盤一度再漲逾2%，股價創下52周新高，在「三桶油」中表現最佳。