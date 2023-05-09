重量級三巨頭「ATM」走弱，給大盤帶來壓力，騰訊跌1.6%，美團跌0.5%，阿里巴巴跌0.7%，惟跌幅已有收斂。
恆生科技股指數跌0.78%，商湯跌6.17%，跌幅最大；其次為中芯國際跌4.5%。聯想集團漲1.5%，表現最佳。
商湯連跌第三天，此前MSCI表示，該人工智慧（AI）大廠因被列入美國政府黑名單，因此無法納入該公司的指數。
受原油價格上漲激勵，中海油繼周一上漲5.8%後，周二早盤一度再漲逾2%，股價創下52周新高，在「三桶油」中表現最佳。
投資人觀望美國即將公布的重要通膨數據和美國府會的債限協商進展，隔夜美股幾近收平。周二香港恆生指數盤中跌0.4%，報20217.75點。國企股跌45%，報6866.45點。
重量級三巨頭「ATM」走弱，給大盤帶來壓力，騰訊跌1.6%，美團跌0.5%，阿里巴巴跌0.7%，惟跌幅已有收斂。
恆生科技股指數跌0.78%，商湯跌6.17%，跌幅最大；其次為中芯國際跌4.5%。聯想集團漲1.5%，表現最佳。
商湯連跌第三天，此前MSCI表示，該人工智慧（AI）大廠因被列入美國政府黑名單，因此無法納入該公司的指數。
受原油價格上漲激勵，中海油繼周一上漲5.8%後，周二早盤一度再漲逾2%，股價創下52周新高，在「三桶油」中表現最佳。
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