好市多科克蘭冷凍莓果被檢出A肝病毒爭議持續延燒，衛福部食藥署今天終於公布首批出包的冷凍三種綜合莓檢驗結果，確認為A肝病毒陽性，總計1萬7429.97公斤產品得退運、銷毀。衛福部長薛瑞元表示，日前傳出的新北市陽性個案目前正在進行複驗，明天食藥署將一併召開記者會對外說明。

食藥署上周證實，好市多引進的冷凍莓果共有2產品被驗出A肝病毒，分別是科克蘭冷凍三種綜合莓以及科克蘭冷凍藍莓，兩件違規品分別在4月10日及5月1日晚間驗出A肝病毒陽性，均在邊境被擋下未流入市面。

針對外界質疑食藥署對好市多莓果違規反應慢半拍，薛瑞元表示，沒有慢半拍，我們警覺性很高，當發現有相關資訊時就立刻做後市場調查。外界之所以認為稍微慢，是因為A肝檢查程序較複雜，不是單純的將莓果打碎取樣進行檢測這麼簡單。

薛瑞元說，檢驗A肝實驗室大約就要花費10個工作天，為了檢測結果準確也不得不如此，食藥署早在3月就在邊境檢出，之後便啟動後市場調查，向好市多進行採檢，發現有感染後才要求業者下架回收，並沒有拖特別久。

關於回收數量以及疑似確診病患通報，以及相關求償事宜，薛瑞元表示，關於團體訴訟部分衛福部將提供補助，明天食藥署將召開記者會對外說明，接下來也會每日來公布相關數據。

此外，食藥署日前決議開放日本草莓可用農藥克帆派，遭外界批評雙標，薛瑞元也解釋，目前仍在內部評估階段，且不是只針對日本草莓，而是世界各國或是國內的農民、團體都能來申請，接著就依照一定流程由專家評估，決定最低容許量，一切都是根據科學、程序來申請。

薛瑞元也強調，國內農民如未使用克帆派種植草莓，「那就會變成台灣草莓的特色，沒使用這種農藥可大力宣傳，或許消費者也能更接受。」