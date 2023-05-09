前行政院長賴清德5年前推動的數位身分證換發計畫，因資安疑慮暫緩，導致廠商向政府求償，若協調破局逾10億元的賠償費恐由全民買單。對此，民進黨立委劉世芳表示，3年前要做數位身分證時，所有黨團都反對，因此預算中止，因政策因素無法履約時，本就要送仲裁，沒有浪費10億元公帑這件事情，是國民黨團隨便講講。

劉世芳表示，這完全是在「為賦新詞強說愁」，因政策因素無法履約時，本就要送仲裁，最後也是依照政府採購法由公共工程委員會來處理，且根據當初朝野各黨的提案，停止數位身分證是民意也是朝野共識。

劉世芳指出，3年前數位身分證要做的時候，所有黨團都反對，國民黨團提案刪除全部公務預算，時代力量、民眾黨團也提出減列預算或凍結預算，當時大家想法都一致，認為數位身分證有推動必要、但並非現在，因此預算中止。

劉世芳表示，在國家公務預算中，如果對廠商預算因為政策或其他原因無法履約，可以按照原來商務機關，對國家提出履約保證求償或是商務仲裁，最後依照政府採購法走到公共工程委員會，沒有浪費10億元公帑這件事情，請大家不要上當，國民黨團隨便講講。