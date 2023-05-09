女星王思佳日前在節目中分享自己珍藏的愛馬仕包包，遭到網友質疑是假貨，隨後她也將包包送往美國檢驗，風波持續延燒；然而，有網紅透露，一名演藝圈的大咖女星，去法國的愛馬仕總店不僅受到VIP級的待遇，現場還有15個柏金包任她挑，讓她不禁直言「當你的臉就是一個招牌的時候，配不配貨都不重要了啦」，讓網友瘋猜女星的真實身分。

網紅「巴黎阿桑日常生活」昨（8）日在社群網站上發文表示， 5年前她曾陪一位一線女星母女在巴黎吃飯逛街，但愛馬仕採取預約制，一行人決定碰運氣去小型皮件部逛逛，沒想到「後來皮件部的某國櫃姐認出當紅女星，隨即幫她預約明天看包」。

此外，隔天到店內時，櫃姐將她們帶到小包廂，除提供各種飲料外，更直接將15個柏金包拿出來讓該名女星挑「沒有配貨啦，就這樣開開心心地買包我們閃人，真的是櫃姐要不要賣給你罷了，可是當你的臉就是一個招牌的時候，配不配貨都不重要了啦」。

然而，網紅透露，這名大咖女星「最近在露營」、「老公還是帥哥，夫妻檔都好看」，貼文曝光後，大批網友根據線索瘋猜該名女星的真實身分「感覺是林心如」、「先生是帥哥，一看就知道誰了哈哈，原來買包可以如此愉快，台灣好像連關穎都會被強制配貨」、「好愛這對夫妻檔，尤其是帥哥老公」。