▲謝國樑詢問通勤民眾意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑與交通處長王圳宏（靠走道者）搭乘客運實際搭乘客運體驗疏運成效。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑抵達南港轉運站下車。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為提升基隆民眾通勤效率，基隆市政府研擬國道9026客運分流計畫，自9日起規畫試辦9026B、9026Ｃ兩路線分流疏運。基隆市長謝國樑9日一早在基隆市安樂區武聖街口站牌，和交通處長王圳宏、客運業者代表搭乘國道客運9026B路線至南港轉運站，呼籲大家善加運用，有乘客下車時向市長當面肯定，市府規畫立意良善。

謝國樑表示，今天是9026分流試辦首日，他特別親自搭乘並聆聽地方民眾建議，了解班次是否足夠、各處站牌上車人數及先行試辦時段能延長等問題，而多數乘客認為分流計畫，對於疏運是有幫助的。

交通處表示，兩條試辦分流路線疏運中，9026B路線由「基隆市界」站行駛至「武嶺街口」站，經基金交流道後，行駛國道3號至新台五路交流道，接原9026A路線到終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

而9026Ｃ路線是由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道１號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道，接原9026A路線至終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

交通處強調，配合公路總局試辦9026平日上午尖峰時段分流，預估可省通勤時間20到30分鐘，9026A在平日上午尖峰時段暫停行駛，下午尖峰時段則暫維持行駛，公路總局台北市區監理所將持續與客運業者滾動調整，貼切基隆民眾通勤需求，讓民眾通勤更便利。