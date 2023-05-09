知名珠寶店負責人夫婦邱馗鈞、李罄靈3年前，因周轉不靈，侵占7名台籍、印度籍珠寶供應商寄賣價值近1億餘元祖母綠、藍寶石等珠寶典當換現，台灣高等法院維持一審刑度，依業務侵占等罪將李及邱各判刑8年及7年6月，沒收犯罪所得。可上訴。

判決指出，李罄靈（原名李蕎安）、邱馗鈞（原名邱彥軒）為夫妻，共同在台北市中山區經營蕎晶坊，從事珠寶買賣業務，李、邱因財務狀況不佳，竟將他人交付予其等寄賣之珠寶侵占入己，並將部分珠寶予以典當作為清償債務或資金周轉之用，其餘珠寶則未歸還。

李、邱明知自己及蕎晶坊之資金財務狀況於2020年2月10日前已面臨窘困，並無能力支付購買珠寶價款，竟佯稱購買珠寶，開立6紙支票以取信對方，對方陷於錯誤而交付珠寶，李、邱取得珠寶後，旋即持以典當，後來部分支票兌現外，其餘支票均經退票。

高院酌李及邱從事珠寶精品買賣業務，竟將別人的珠寶侵占入己或以詐術取得珠寶，持至當鋪典當變現，且迄今未積極處理，並否認犯行，將李及邱各判刑8年及7年6月，未扣案之犯罪所得9596萬3980元及珠寶沒收、追徵。