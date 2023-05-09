西班牙職業男子網球好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）才在馬德里大師賽贏得冠軍，並於勞倫斯世界體育獎獲得年度最佳突破獎，接下來繼續前進羅馬大師賽，也要尋求重返世界球王寶座。

勞倫斯體育獎是在當地時間7日晚間在法國巴黎舉辦，阿卡瑞茲是繼2001俄羅斯沙芬（Marat Safin）、2006年西班牙納德爾（Rafael Nadal）、2013年英國莫瑞（Andy Murray）之後，第4位獲得勞倫斯體育獎年度最佳突破獎的ATP男網球員，去年則是WTA女網選手、2001年美網女單冠軍英國女將拉杜卡努（Emma Raducanu）獲獎，等於這個獎項連續兩年由網球選手獲得。

對於接下來的目標，阿卡瑞茲仍是期待滿滿，在馬德里大師賽順利衛冕成功後，他說：「我很滿意自己的努力及達到的成果，我很有企圖心，羅馬大師賽也會試著挑戰的。」

阿卡瑞茲並說：「心態上要厭倦贏球、旅行或是上場打比賽這些不用擔心發生在我身上，未來可能會令我煩惱的是職業球員受傷問題，所以需要團隊協助我照顧好身體，能夠長期應付高強度賽事。」