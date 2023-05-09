大樂透連槓14期，今（9）日頭獎上看4.3億元，小孟老師在臉書上分享今天財運最旺前4名星座，依序是金牛座、牡羊座、雙魚座、巨蟹座，其中第1名的金牛座正、偏財運爆棚，不僅職場上可獲得加薪，更可受到天王星的加持，容易有突發的偏財運。

小孟老師說，今天的好運時辰為下午5點至晚上7點，建議可尋找西方的投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第4名：巨蟹座

火星移進巨蟹座，顯示巨蟹座賺錢能量爆發，若想要嘗試手氣建議在傍晚下注，另外也可穿紅色衣服去買大樂透，將可獲得好表現。

▍第3名：雙魚座

火星移進偏財宮，今日財氣超旺盛，若想下注可以攜帶紅包袋，因紅包袋象徵火星元素，接著再冥想自己要的數字即可。

▍第2名：牡羊座

木星與凱龍星落進牡羊座本命宮，顯示牡羊座能獲得意想不到的好運，若可穿著藍色衣服，或下注前喝杯水或咖啡，就可受到凱龍星與木星的能量加持，容易中獎。

▍第1名：金牛座

金牛座受到天王星影響，容易有突發的偏財運，而正財運也超級旺，所以如果想加薪的朋友建議可跟主管好好溝通。另外偏財運方面，如果今天想下注的朋友可帶2至3片樹葉在身上象徵天王星能量，就能帶來好運。