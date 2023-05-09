穿梭大街小巷以撿收、變賣回收物維生的資收個體戶，大多數都是經濟弱勢者。台南市政府環保局為免資收個體戶在回收過程中，發生意外導致生活陷入困，今年再度與保險公司合辦「微型保險」，提供資收個體戶醫療、失能及身故等基礎保障，迄今已有348人次受益。

環保局配合環保署關懷弱勢政策，2019年起推出資源回收關懷計畫，由資收個體戶將撿拾到的回收物送到各區隊，後續由環保局以優於市價的價金收購，藉此照顧這群弱勢者。

環保局表示，考量資收個體戶多為經濟弱勢者，2022年起又與保險公司合作開辦「微型保險」，提供資收關懷計畫的資收個體戶基礎保障，今年再度續辦，只要年滿18歲以上至70歲的中（低）收入戶、身心障礙等資收個體戶，經審查通過後即可投保。

環保局說，投保後，如果不幸發生意外事故或失能時，可即時提供保障與醫療費支付，避免遭受突發事故，對家庭經濟造成二次衝擊，投保內容包括意外身故失能保險金10萬至30萬元，醫療費用1萬至3萬元等。

台南市政府環保局與保險公司合辦「微型保險」，提供資收個體戶醫療、失能及身故等基礎保障。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

市長黃偉哲認為，資收個體戶是第一線的環保尖兵，也是資源回收體系中重要的一環，後續將依情況適時提供補助與裝備，像反光背心、白米、口罩等關懷物品，讓資收個體戶得到關懷與照顧。