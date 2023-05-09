雲林縣虎尾警分局日前獲報，1處倉庫的200台斤蒜頭被偷走，警方調閱監視錄影帶，發現1名男子破壞鐵窗後爬進倉庫行竊，離譜的是男子雙腳都打上石膏，竟還「奮不顧身」行竊，讓辦案人員看了直搖頭，本月5日循線將男子逮捕到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

虎尾警分局接獲民眾報案，指置放於倉庫的蒜頭遭竊，損失約200斤，分局長吳正文對於農產品竊案十分重視，立刻指揮偵查隊及轄區派出所組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官張雅婷指揮偵辦，透過監視錄影帶發現，1名男子騎機車到倉庫後，破壞鐵窗爬進倉庫行竊。

專案小組分析現場相關跡證，犯嫌交通工具與犯罪軌跡，研判23歲蔡姓男子涉有重嫌，5日持搜索票及拘票至虎尾鎮拘提蔡嫌到案，並在其住所搜索查贓，卻找不到遭竊蒜頭，詢問後蔡嫌表示因缺錢花用，竊得蒜頭後已全數變賣。

專案小組說，蔡嫌因車禍雙腳受傷打上石膏，行走時須依靠助行器輔助，但為了偷竊，竟忍痛爬窗，慢慢地把200台斤蒜頭搬出倉庫，再用機車載走，只能說相當有毅力，可惜用錯地方了，訊後蔡嫌對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。