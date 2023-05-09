苗栗縣政府8日發布新聞稿，指稱縣長鍾東錦在公開活動中宣示，三節敬老禮金自治條例獲「全體議員」支持，但部分議員質疑都還沒審查就捏造事實。苗栗縣議會9日舉行定期大會，縣長鍾東錦對此表示，不論各陣營在競選期間都贊同發放敬老金，大家也都樂見老人家有更好福利政策，未來審查希望各位議員多多支持。

縣議員曾玟學在臉書發文指出，縣政府直接幫議員發言，甚至講38席全體議員都支持，沒有問過每位議員，讓人覺得離譜。

今天議會定期大會，針對此事，縣議員陳光軒再表示，大家對敬老金政策沒有意見，但縣府對於議會審查權不太尊重，此案還在一讀就宣布，他認為縣府把話說太快，縣府應該要尊重議會審查權。

鍾東錦說，他在競選期間提出要發放三節敬老金，幾乎所有候選人也都喊說要發敬老金，現在縣府團隊也同意他的理念，選後針對此政策，他也沒有聽到有議員表達反對意見，大家都有共識。

鍾東錦表示，選後很多長輩都會問他三節敬老金什麼時候會發放，昨天在公開活動中，他開心分享這個政策，縣府行政處很擔心因為筆誤惹議，但他認為這個好的政策，是讓老人家更開心，相信各位議員能夠寬宏大量、不會刻意追究責任，希望未來議案審查時，各位議員可以多多支持。