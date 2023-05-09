ChatGPT等生成式AI是當下的熱點，已投入到不少領域生產創作當中，但隨之也出現新的負面問題例如假新聞、侵犯他人權利，帶來監管新挑戰。抖音官微9日也發布關於人工智慧生成內容的平台規範暨行業倡議，提到發佈者應對人工智慧生成內容進行顯著標識，禁止利用生成式人工智慧技術創作、發布侵權內容等。

據每日經濟新聞引述抖音發布的平台規範暨行業倡議中指出，發布者應對AI生成內容進行顯著標識，説明其他使用者區分虛擬與現實，特別是易混淆場景；發布者需對AI生成內容產生的相應後果負責，無論內容是如何生成的，且虛擬人技術使用者需實名認證。

此外，抖音也規範禁止利用生成式AI技術創作、發佈侵權內容，包括但不限於肖像權、智慧財產權，並禁止利用生成式AI技術創作、發佈違背科學常識、弄虛作假、造謠傳謠的內容，一經發現平台將嚴格處罰。

據大陸國家互聯網資訊辦公室網站4月11日消息，起草《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》，也提到，利用生成式AI生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假資訊。