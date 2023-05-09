縣長夫人許梨羨(右)親切的向梁媽媽(左)寒暄問安，關心健康狀況及了解平日生活。(圖／金門縣政府提供)

一年一度偉大的母親節即將到來，金門縣長陳福海偕同夫人許梨羨與金沙鎮長吳有家及縣府團隊，昨(8)日特別前往金沙鎮三山里慰問高齡媽媽-梁寛女士，致贈紀念酒，並親切的向梁媽媽及其家人寒暄、問安，關心健康狀況及了解平日生活，也提前祝賀母親節快樂，讓老人家歡心笑開懷，場面溫馨感人。

縣府指出，家住金沙鎮的梁寬女士身體硬朗，平日尚能種菜養花及整理家務，其育有7名子女，目前與三兒子一家同住，但也常往返台金兩地享受天倫之樂；其子女獲悉縣長要親自到家中關懷媽媽，非常感動，其中2名在台定居的兒子媳婦還特別提前回來金門跟媽媽一起過母親節。

陳福海表示，高齡母親是特別要需要關照的對象，因為他對自己的媽媽非常敬愛，知道母親的偉大與不易，特別偕同夫人一起慰問高齡母親，也是希望藉此呼籲鄉親重視並關懷自己的母親，而為了宏揚孝道，接續幾天也將由社會處、鄉公所團隊及村里長陪同夫人許梨羨代表慰問縣內高齡母親，傳遞溫暖。

社會處則表示，今年度規劃一系列慶祝母親節活動，包含高齡母親慰問、模範母親表揚等；另經統計金門地區至今年12月底，計有814位90歲以上的高齡母親，縣府將致贈紀念酒，意在表達關懷高齡母親常年辛勞，感佩為家無私奉獻之母愛及美德，並祝福每位母親身體健康，佳節愉快。