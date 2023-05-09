鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨總統徵召民調，動作頻頻，甚至指出將整理過去採購BNT疫苗的相關資料，並還原政府擋疫苗過程；對此，民進黨立委鄭運鵬表示，郭台銘最近發言有點感情勒索，他想表達自己對疫苗的貢獻，但郭有些時序是錯的。

鄭運鵬指出，為了自己爭取成為國民黨總統候選人，郭有任何造勢動作這無可厚非，但是他講到一縣市設一核電廠，現在又講到對疫苗有貢獻，但郭忘了一些時序，應該會告訴他那個階段全世界搶疫苗，不可能賣給非政府機關的單位，不管公開或私下，他也透過個人關係飛到歐洲一趟，他最近發言有點感情勒索，如果記憶上有記錯，希望不要誤解。

鄭運鵬台表示，他要有任何動作無可厚非，對於疫苗這幾年來政府一直在回應他，還有年金改革，都有挑撥到不同職業別和政黨感情，這是沒必要的。

鄭運鵬表示，郭台銘對國家貢獻很多，用此來爭取正面支持，這樣就夠了，像他最近宴請的國民黨派系民對象，看起來不是黑就是金，都是大家認為國民黨應該與其劃清界線的人物，但是他現在卻跟這些人十指相扣、尋求他們支持，這對我們來說是不可思議的事，善意提醒，希望郭董不需要為提名不擇手段，這樣會毀了他一生清譽。