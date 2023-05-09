嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典除提出3點預防方法，也說如吃到問題莓果，建議有症狀就盡速就醫。（嘉義醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

好市多莓果事件持續延燒，並陸續出現疑似A肝通報個案，其中疑受汙染的冷凍綜合莓在嘉義市也賣出上百包，讓不少曾食用A肝莓的民眾很緊張，衛福部嘉義醫院也接到不少諮詢電話，嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典除提出3點預防方法，也說如吃到問題莓果，從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，平均為28至30天，建議有症狀就盡速就醫。

陳詩典表示，A型肝炎通常較容易發生在世界上衛生環境差的地方，台灣近期的感染率已降到很低，至於感染A型肝炎後，可能出現的症狀包含發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，另A型肝炎的致死率約千分之3，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。

近期如食用有問題的莓果該怎麼辦？陳詩典提醒有症狀就盡速就醫，另預防A型肝炎可以從3個地方著手，包括注重飲食及飲水衛生、保持良好的個人衛生習慣和注射A型肝炎疫苗。

陳詩典說，A型肝炎是經由腸胃道傳染，在飲食上多加注意是預防A型肝炎的最好方法，如切勿生飲、生食，由於A型肝炎病毒有「怕熱」特性，建議食物或飲水一定要完全煮沸，才能使病毒失去活性。另經常洗手、注意環境衛生，尤其A型肝炎病患的排泄物應謹慎處理、餐具應分開使用，徹底清洗。

陳詩典提醒，抽血檢驗本身若沒有保護性的IgG anti-HAV抗體，建議注射A型肝炎疫苗，特別是年輕人多未曾施打疫苗，無抵抗力，應多加小心，尤其是前往A型肝炎疫區時，可自費施打疫苗提升保護力，而現行A型肝炎疫苗效果很好，也相當安全，完整的A型肝炎疫苗注射為2劑，第1劑注射完後，需間隔6個月再注射第2劑。