張庭與林瑞陽經營的美妝保養品牌「TST庭秘密」，前年遭大陸當局以涉嫌不當傳銷調查，遭凍結100億元人民幣（約449億元台幣），而去年11月開聽證會，除了張庭、林瑞陽，張庭閨蜜陶虹也被列為涉案主體，近日還傳出，陶虹和老公徐崢轉移8.2億元人民幣（約37億元台幣）資產到美國，結果被銀行凍結，對此，徐崢緊急回應了。

陶虹、徐崢近日被爆出，把8.2億元人民幣轉往美國，卻被銀行凍結，甚至傳出兩人早在4月就離境了，他們為了不被認出來，還分開行動，徐崢飛新加坡、陶虹則飛香港。

消息一出立刻被網友瘋傳，徐崢趕緊在微信朋友圈發文闢謠：「沒有所謂多少億的資產，也不存在什麼轉移，更別提被什麼美國銀行凍結」，徐崢表示近期在國外拍戲，「一些工作照被人惡意利用」，並呼籲：「現在造謠成本太低了，請大家切勿信謠傳謠」。

據悉，徐崢在新加坡拍電影《囧》系列的續集，而網上流傳的照片，其實就是徐崢拍攝的劇照，他也向外界報平安：「我和家人一切都安好」。

徐崢闢謠全文。（圖／ 裁取自新浪娛樂）

徐崢代表作包括《瘋狂的石頭》、《人在囧途》等，在2018年以電影《我不是藥神》獲得金馬最佳男主角獎，近期則因妻子陶虹被波及張庭涉嫌傳銷案，而成為話題人物。