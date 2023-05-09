肥胖容易致病，台灣肥胖醫學會理事祝年豐表示，脖子太粗或是頸部後方推積太多脂肪，糖尿病及心血管疾病風險將增加2至6倍；建議從飲食、運動及良好的生活型態做起，讓全身脂肪下降，頸部脂肪也會減少。

祝年豐在《名醫觀點》指出，肥胖者除了腰圍較粗外，頸圍也會越來越大，甚至出現雙下巴；造成頸圍過粗主因是肥胖，脂肪過多、到處堆積所致。頸部越來越粗可能罹患睡眠呼吸中止症候群，睡覺時血壓變得較高、血氧變低，使心血管疾病風險增加。

祝年豐表示，頸部後方脂肪變多也與代謝疾病也有關，像是庫欣氏症候群（內分泌或賀爾蒙障礙）、代謝症候群，導致糖尿病及心血管疾病的風險增加2至6倍。

頸圍標準為女性小於16吋、男性小於17吋，祝年豐提醒，如果超過這數值，代表頸圍太粗；想要消除頸部脂肪，只能從飲食、運動及改變生活型態做起，讓全身脂肪下降，頸部脂肪也會慢慢減少，頸圍才會逐漸變正常，遠離疾病。