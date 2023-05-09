近年花蓮山域事故頻傳，縣議員蔡依靜認為，部落族人對當地山域環境熟悉，建議縣府向中央爭取經費，培育族人考取嚮導證照，並結合在地觀光特色開設相關遊程，不僅能創造在地就業機會，促進部落經濟，亦能確保遊客登山安全；示意圖。（羅亦晽攝）

針對花蓮縣議員蔡依靜建議向中央爭取經費，培育族人考取嚮導證照，縣府原民處代理處長督固·撒耘（右）允諾，會調查族人意願，如人數足夠，將報請中央申請開辦相關訓練課程。（羅亦晽攝）

山林解禁後，山域事故頻傳，花蓮今年1月至4月已累計29件，每月平均至少7起，縣議員蔡依靜認為，部落族人對當地山域環境較熟悉，建議縣府原住民行政處向中央爭取經費，培育部落族人考取相關嚮導證照，並結合在地觀光特色開設相關遊程，不僅能向外推廣部落文化，亦能創造在地就業機會，促進部落經濟發展。原民處代理處長督固·撒耘允諾，會調查族人意願，如人數足夠，將報請中央申請開辦相關訓練課程。

縣議員蔡依靜今在花蓮縣議會第20屆第一次定期大會總質詢提到，據消防局統計縣內近3年山域事故件數，2021年共有52件，救援成功人數60人，受傷人數34人，死亡人數1人；2022年53件中，72人救援成功，46人受傷，1人死亡；今年1至4月29件中，44人救援成功，15人受傷，6人死亡。

蔡依靜說，體育署自2018年正式將「山域嚮導」分類成「登山」、「溯溪」、「攀岩」及「雪攀」等4種專業屬性嚮導，其中，花蓮地區以「登山」與「溯溪」兩項活動發展最頻繁，雖然中央有開設相關證照訓練課程，但金額龐大，加上受訓地點多在北部、西部，令不少族人卻步。

蔡依靜認為部落族人對當地的山域環境較為熟悉，建議原民處向中央爭取相關訓練課程與考照計畫，輔導族人取得嚮導證照並結合地方觀光發展系列遊程，不僅能增加在地就業機會，創造部落經濟發展，亦能確保遊客風險，且族人也能在活動過程中，將部落文化傳達給社會大眾。

蔡依靜接著請文化局長吳勁毅說明文化局與卓溪鄉登山協會的合作經驗，吳勁毅說，文化局2018年於進行卓溪鄉再造歷史現場計畫後，當地族人便在當年成立登山協會，由於該計畫內容包含野外初階跟進階的急救、解說等教育訓練，且去年體育署跟原民會合作，在玉里與卓溪辦理高山嚮導證證照班，登山協會成員參加後，今年帶完固定梯次的高山團後便可取得證照。

吳勁毅說，這些取得嚮導證照的當地族人，未來如要帶團到嘉明湖等高山景點，可以走傳統舊社路線，而非大眾路線，不僅對在地山域熟悉，能確保山友安全，又能讓其體驗深度的文化內涵，對部落經濟會是很好的發展。

督固·撒耘表示，原民處會積極與各鄉鎮市公所，尤其是中南區，調查部落族人對於「登山」及「溯溪」嚮導培訓的意願，若人數足夠，將報請中央申請職業訓練課程進行培訓。

此外，蔡依靜也提到觀光處今年推廣縣內20條絕美步道與小百岳的活動中，有多處曾發生登山客滑落邊坡等案件，建議觀光處在活動官網上呈現攀登難易度及須攜帶的物品，提醒遊客。