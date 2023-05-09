新竹1名30多歲男子，最近換跑道至科技廠工作，時常熬夜加班、深感壓力，一日突然左胸感到奇癢無比，隨後冒出多叢紅色小水泡，就醫後經診斷為帶狀疱疹，經抗病毒藥物及止痛藥治療後，症狀及傷口逐漸恢復。醫師指出，約5到10％的病人罹患帶狀疱疹後，留下長期的疼痛、麻木或刺痛感後遺症，影響生活品質，建議盡速就醫。

新竹台大分院家庭醫學部醫師周孜容說明，通常年紀愈大，愈容易發生帶狀疱疹，且約有1／3的人，至少曾罹患過1次，當患者處於壓力、免疫力低下、或患有糖尿病等慢性疾病，更容易發生。

周孜容也說，帶狀疱疹是由小時候感染過的水痘病毒，潛伏在神經節中，於免疫低下時，再活化發作所產生的症狀。一般民眾常誤以為手部的汗疱疹，也是帶狀疱疹的一種，其實並非如此，俗稱的汗疱疹是濕疹的一種，跟病毒無關。

帶狀疱疹發作時，通常會先出現皮膚疼痛、刺癢、痠麻等前驅症狀，約2到3天後會長出紅疹、水泡，往往於皮膚局部位置，不會全身性生長，並可能出現疲倦、頭痛等徵兆。

周孜容表示，若出疹位置在額頭、眼皮、鼻子、耳朵、或生殖器周圍，可能出現視神經炎、顏面神經失調或聽力受損等併發症，提醒民眾應盡速就醫。另，皮膚紅疹在進展成水泡後，切勿自行戳破，避免傷口感染，建議傷口處可透過紗布覆蓋，助於減少傳染的情形。

周孜容強調，病灶在結痂前皆有傳染力，應避免他人直接接觸病灶，在紅疹結痂癒合後，約有5到10％的病人會有帶狀疱疹後神經痛的後遺症，留下長期的疼痛、麻木或刺痛感，大大影響生活品質，建議盡速就醫，並使用神經痛治療之藥物改善症狀，也可適量補充維生素B群，加速神經的修復。

目前有兩種帶狀疱疹疫苗，種為活性帶狀疱疹疫苗，另一種為非活性重組疫苗，兩種疫苗皆適用於50歲以上成人，或18歲以上具有罹患帶狀疱疹風險較高者，而去年新上市的非活性帶狀疱疹疫苗，又可施打於免疫不全，或免疫功能低下者，相較於傳統活性帶狀疱疹疫苗保護力較持久，而此種新疫苗須施打兩劑（間隔2到6個月），並可和其他疫苗同時接種。

周孜容也說，預防勝於治療，建議曾罹患帶狀疱疹者，可於發病1年，且無相關症狀後，接種帶狀疱疹疫苗，另維持健康飲食及良好生活作息，有助預防帶狀疱疹發生。