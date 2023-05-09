英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，歐盟禁止預算挹注軍工業已行之有年，3日提出這項打破禁令的作法前所未見。

提撥預算用於軍火是歐盟20億歐元（約新台幣675億）軍備計畫的一部分；相關計畫要產製100萬發155毫米砲彈援助烏克蘭，以及補充去年俄羅斯侵烏後各國援烏而耗盡的軍火庫存。

根據歐盟「支持彈藥生產行動」（Act in Support of Ammunition Production,ASAP）計畫，歐盟執委會將釋出5億歐元（約新台幣169億）補貼歐盟境內生產彈藥、飛彈的軍工企業提高產能。之後再從用於區域經援的所謂「凝聚基金」（cohesion funds）補充。

以往歐盟會動用數以十億計歐元的「凝聚基金」協助較貧困成員發展，像過去為希臘、義大利、西班牙、波蘭及愛沙尼亞增設或擴建機場以及造橋鋪路。

消息人士透露歐盟挪中央預算轉供生產軍備的做法可能有爭議，因為部分成員國認為歐盟律法禁止預算供軍事用途；規範歐盟運作的「歐洲聯盟條約」（TEU）禁止「因具有軍事或國防意涵行動而產生的開支」。

但負責內部市場業務的歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）說：「我們的分析是這樣做完全不違背條約規範。」

「投資我們的國防能讓我們捍衛民主，這是我們要對歐盟公民同胞說的話。我們不能太天真。」布勒東還說如果資金提升貧困地區的「技能和就業」，成員國政府就能有更多錢用於軍工企業。

歐盟執委會其他官員表示，動用歐盟預算補貼軍工業提高產能計畫的細節尚待完備，各成員國要先確認能繳得出多少經費供歐盟提振軍火產能之用，最後還需歐洲議會表決通過才能上路。（譯者：陳亦偉）1120509