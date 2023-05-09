內政部長林右昌被媒體爆料透過秘書廣邀民進黨基隆市議員、議長、立法委員、地方黨部主委共商如何應對「年底大選跟議會開議」。國民黨今開記者會諷刺林右昌是「基隆慈禧」，在基隆政壇垂簾聽政。國民黨文傳會副主委林家興批評，難到內政部已經變身為民進黨的競選總部？

林家興表示，內政部負責民生治安內政，有「天下第一部」之稱，林右昌該做的職責不做，卻有空去插手選舉，難怪台灣治安重案不斷、詐騙屢禁不絕，林右昌難道是基隆綠營政壇垂簾聽政的慈禧太后？忘記你是中華民國的內政部長了嗎？

國民黨副祕書長李彥秀質疑，內政部長的所轄範圍難道包括為總統大選輔選？現在台灣治安敗壞、到處開槍、詐騙猖獗，內政部長領著全台納稅人的薪水，心中所想都是為民進黨輔選，甚至還拿出「不然你是要怎樣？」的態度，實在拿它沒辦法。

國民黨基隆市黨部發言人林佩蓁說，基隆人對林右昌失望至極，現在基隆很多地方還需要林右昌協助，但遺憾的是林右昌似乎對2022選舉結果難以釋懷，對基隆市長謝國樑處處刁難，連公投權利都不下放給人民，林右昌卻還有額外心力，干涉地方事務，「林右昌別當基隆的惡婆婆、別當基隆的慈禧太后，應好好在內政部協助基隆發展。」

林家興抨擊，林右昌如此把內政部變成信賴台灣的「第二競總」，2024的總統與立委大選還會是公正選舉嗎？綠營長期執政縣市已有各種作票疑雲，內政部長赤裸裸介入地方選舉甚至總統大選，人民還敢信賴台灣的民主嗎？他呼籲，「請林右昌專心內政，不要垂簾聽政！請賴清德出來面對，不要藏頭露尾！」