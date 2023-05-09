近日傳出美國有意以「緊急授權」的方式，提供台灣價值5億美元（約新台幣153億元）的武器援助，與過去美國提供給烏克蘭的模式相同；對此，國民黨立委洪孟楷表示，美國要比照烏俄戰爭是不同類比，烏克蘭是戰爭進行式，台灣未來有可能變成戰爭進行式嗎？台灣永遠不能在戰火中生存。

洪孟楷表示，當軍火商對於一個地區重視，不代表那個地區安全，反而代表是更加有戰爭發生，呼籲軍購軍火商來台灣，不能視為天上掉下來的禮物，而是台海穩定發展，以及我們共同追求，避戰不畏戰，做好國防準備，只要戰爭發生沒有人是贏家，這些道理，現在執政黨應該要聽得進去。

洪孟楷也表示，台灣永遠不能在戰火中生存，5億軍元不能視為天上掉下來的禮物，更重要是應該以守衛中華民國為前提，而不是讓戰爭風險上升。

民進黨立委劉世芳表示，根據國防部資訊，美方可以處理的項目有兩種，分別是服務類及物品類，有人提到台灣急需的火藥彈藥等，國防部已經在跟美軍方面討論溝通，希望在此過程一切順利，讓台灣所欠缺的飛彈或軍訓等都可以到位。