瑞智第一季壓縮機累計銷售台數337.90萬台，年減27.19％；首季合併營收38.82億元，年減30.32％，稅後淨利1.24億元，年減11.27％，EPS從去年同期0.29元降至0.22元。瑞智表示，第一季向來是傳統歐美外銷旺季，瑞智今年第一季銷售量及營收均較去年同期減少，主因是銷歐美市場，仍受通膨影響消費需求疲軟所致。公司為確保合理利潤，調整接單機制及運輸成本下降，第一季EPS下滑，毛利率15.51％及營業淨利，均優於去年同期。

瑞智4月壓縮機銷售119.02萬台，月減0.92％，年減22.87％；4月合併營收13.43億元，月減6.07％，年減26.64％。前四月壓縮機累計銷售456.92萬台，年減幅26.11％；前四月合併營收52.24億元，年減29.43％。

瑞智指出，第二季進入內銷旺季，隨著疫情趨緩市場回溫，下游空調廠已開始增加備貨，不過瑞智目前接單銷售仍審慎看待。主因是主要原材料仍處高位震盪，會在合理邊際貢獻下積極接單擴大銷售量，以確保利害關係人的利益。