促進中央單位與地方政府交流，數位發展部長唐鳳8日率團拜會台中市府，雙方就數位發展議題交流與討論，針對台中市府將台中購物節APP升級成「台中通」，唐鳳認為「很聰明」、值得參考借鏡；台中市長盧秀燕則強調，數位發展應重視管理、實用與資安，中央、地方的交流可成模範。

對於唐鳳率團拜會中市府，盧秀燕說，主動與地方溝通是中央與地方合作的模範，她競選連任時就將數位治理列為重要政見，第二屆任期即將數位科技融入城市治理；數位發展首應重視管理，其次則為實用、資安，可以讓民眾享用、達到生活化與便利，當然也要重視資通訊安全問題。

盧秀燕分享台中數位治理經驗，她舉台中購物節APP為例說，台中市有280萬市民，購物節APP下載人數達187萬，其中有1／4是外縣市民眾，數治局在活動後將購物節APP升級為「台中通」，整合各局處功能，提高民眾使用率。

唐鳳肯定此作法，他說，台中在現有基礎上開發多元服務，這個作法很聰明、值得參考；近年國際情勢變化，資訊安全成為全國各縣市的共同語言，未來將持續深化與地方合作，盼弭平區域性數位落差並提升資安。

數位治理局長林谷隆表示，市府積極導入新興科技在城市治理上，且屢獲佳績，像是經濟發展局「精密機械園區水資源智慧化運籌管理系統」榮獲2023智慧城市創新應用獎、環境保護局「空氣品質感測物聯網精進專案」榮獲2023 GO SMART Award。