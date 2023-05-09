美食外送蔚為風行，台北市政府法務局去年針對外送兩大平台foodpanda及ubereats皆預設自動續約扣款，且終止契約無比例退費機制，已要求兩家業者改善、刪除「霸王條款」。不過北市議員林珍羽9日點出另個消費爭議，即為foodpanda可以單方面取消交易，許多有繳月費的會員，常碰上被取消訂單的狀況，造成權益受損，對此台北市法務局長連堂凱允諾將會請業者說明，再提供詳細資料給議員參考。

台北市議會今日民政委員會中，連堂凱報告去年下半年消費保護相關處置重點，其中提到針對foodpanda的契約改善，以及要求降低平台收費的申訴案件處理情形等。 而法務局接獲消費申訴，截至去年11月28日，受理訂閱制消費爭議總件數682件，其中包含自動續約爭議42件；取消訂閱無法退費450件。

由於2家業者皆約定「訂閱一律無法退費」及「保留業者在訂閱期間修改優惠內容之權利」等限制或剝奪消費者權益，消保官日前發函促請業者改善，現兩家業者已提供消費者依《消費者保護法》第19條規定，享有7日內解除契約權利，並刪除「保留修改優惠內容權利」霸王條款。

議員林珍羽表示，除了上述的霸王條款問題外，foodpanda還有很多狀況，連堂凱則回應今年的foodpanda相關申訴案並未增加，林接著表示，自己的服務處接到2到3個案子，都是消費者端被單方面取消交易，但對於消費者來說他們不想取消，為什麼熊貓可以在收取月費的狀態下，單方面取消消費者的消費模式。

林要求連堂凱叫業者說明，為什麼消費者在跟客服窗口聯繫或是業務單位聯繫時，foodpanda可以不經過消費者同意就取消訂單，站在市民的角度是沒有被保護到的，消費應該是雙方意願溝通、調解或合意狀況下才可以取消。

對此連表示，針對上述消費爭議，將會請業者到市府說明，會議記錄會再提供給議員參考。