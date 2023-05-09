台灣自來水公司將辦理「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」，預計10日晚上10點開始，部分地區將減壓供水、停水，預計實施到11日清晨5點，採夜間施工減少影響，預計將有5863用戶會停水，1萬5293戶實施減壓。

自來水公司表示，停水範圍涵蓋大埔里運動公園、大村排水分線、員林大道六段及莒光路的部分路段，減壓範圍包括龍富街以東、三義文中公園、員林火車站、法院南街、圓林園、美港路。

台灣自來水公司將辦理「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」，預計10日晚上10點開始，部分地區將減壓供水、停水。(自來水公司提供／吳建輝彰化傳真)

細分的話包括南平一街、南平三街、南平二街、南平五街、南平四街、南平東街、南平街、南平西街、南潭路、台鳳路、員埔路、員大路一段、員大路二段、員林大道五段、員林大道六段、安平街、復興一街、復興三街、復興二街、復興五街、復興六街、復興路。

惠農路、新生路、新義街、昌平街、永平街、瑞平街、祥平街、興仁街、興學一街、興學二街、興學街、興德街、興隆街、莒光路、西興街、雙平路以及靜修路，提醒民眾應貯水備用，也要注意限水期的用電安全，應關閉空調、抽水馬達、熱水器電源，避免電器空轉過熱釀災。