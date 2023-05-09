好市多賣場大，商品眾多，走進去馬上購物慾望高漲，一名網友表示，到好市多購物的顧客總是一人一台推車，買一大堆東西，好奇只買一、兩樣東西就結帳的都是什麼人。對此，網友指出，其實這些人就是住附近，把好市多當超商逛，或是事先設想好，專程去買某樣物品而已。

原PO日前在PTT發文，好市多年費要1150元起，費用不便宜，幾乎每個逛好市多的顧客都是推一台推車，塞滿商品才甘心結帳，搞得像要躲颱風或準備避難，但有一部分顧客卻只拿一、兩樣商品就結帳，好像去便利商店買東西，反差超大，好奇這些都是什麼樣的人。

文章PO出後，許多網友解答，到好市多只買一、兩樣東西的顧客，其實是住附近的人，「我就是住附近的，都走路過去的」、「我住附近想到要買什麼就去啊，誰說要一整車」、「我常雙手空空出去，離家近當後院逛」、「住附近常去沒什麼可以買」。

還有人是買完需要的東西就離開，「說我嗎？？我只買牛奶、牛肉、衛生紙」、「我啊，買個貓砂、衛生紙就走了」、「鮭魚和雞肉」、「有些東西就只有好市多有賣，專程去買」、「有需要才買，不會過度消費，這才是正常」。