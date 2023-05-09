高雄李姓男子帶兒子爬柴山西側祕境，攀上軍事管制區「少女峰」拍照，還將照片貼到臉書社團「高雄登山社」，遭高雄憲兵隊網路巡邏緝獲，將李男依要塞堡壘地帶法移送。高雄地檢署訊後認定李男無心闖入，處分緩起訴，向公庫支付1萬元及參加2場法治教育。

2020年某日間，51歲的李姓男子帶著未成年的兒子去爬柴山，從中山大學文學院起燈，成功登上「少女峰」。父子倆登頂時興奮拍照留念，回家後還將照片分享到臉書社團「高雄登山社」。

高雄憲兵隊網路巡邏時查獲該照，依觸犯要塞堡壘地帶法通知李男到案說明。李男坦承犯行，訊後被依法送辦。

檢方認為，壽山是高雄山友經常造訪的爬山處所，但部分地區被公告為要塞堡壘管制區，雖然沿線都有張貼提醒告示，但仍無法排除山友因爬山疲累或從沒有張貼公告的路徑上山。由於沒有證據證明李姓男子是故意擅闖軍事管制區，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，認定他無心闖入，偵結處分李男緩起訴，但須向公庫支付1萬元及參加2場法治教育。