苗栗縣政府9日舉行縣務會議，由各局處報告主席指示事項執行情形，以及重要政策推動進度等，縣長鍾東錦聽取簡報後，指示業務單位執行公共工程的規畫設計乃至於監造、驗收，務必嚴格把關避免衍生解約或延宕爭議；另，民眾息息相關的公共運輸定期票問題，鍾東錦指示縣府工務處追蹤中央審核計畫與兩大生活圈方案的討論進度，一經定案即擴大宣導讓鄉親充分了解、利用。

隨著各生活圈日益緊密，包括臺鐵、捷運、市區公車及公共自行車等公共運輸的定期票方案，近幾個月來備受民眾尤其通勤、通學族的關切。縣府工務處長古明弘表示，縣政府初步提出「中彰投苗」及「桃竹竹苗」，亦即南、北兩大生活圈的定期票計畫書，已提報交通部審查中。

古明弘表示，在中彰投苗初步規畫的定期票方案中，苗栗縣的購買對象適用非台中市民，售價為999元，可使用的運具包括臺鐵、捷運、公路客運、市區公車及公共自行車。

另在桃竹竹苗定期票方案中，區分為「竹竹苗定期票」及「桃竹竹苗定期票」2種，售價分別為699元及1200元，唯目前可使用的載具未包括捷運項目。兩大生活圈的定期票事宜，敲定陸續於5、6月間進行討論，一經定案會立即廣為宣導，供鄉親選擇最有利方案。

今天縣務會議中，縣長鍾東錦指示，有關縣府各項施政應適時邀請鄉鎮市公所、專家學者和民眾溝通交流，像最近有關中央擬放寬日本草莓農藥標準，配合能源政策設置儲能設備，以及廣受討論的龍騰斷橋以「可逆性」方式加固的爭議等等，業務主管單位都應盡量事先邀請相關單位和公民參與，參考各方寶貴意見，集思廣益，同時充分讓外界了解縣府的立場，以消弭分岐意見，將爭議化解到最小。

鍾東錦會議最後有4項裁示，包括各項公共工程建設從規畫設計到監造、驗收，業管單位應嚴加把關，避免後續發生解約、變更設計、徒增預算及未能如期如質完工等問題。

第2，第24屆國家建築金獎甄選起跑，請各局處踴躍提報優質公共建設，爭取榮耀並宣揚縣府團隊績效；第3，新東大橋亮化工程已竣工夜間重放光明，請各單位研擬促進周邊環境利用及帶動觀光發展方案；第4，外縣市發生巷弄長照站業者疑似詐領補助欠薪事件，請衛生局及長照中心對長照站加強稽核嚴加防範。