一名35歲女子平常飲食相當養生，近來就醫照了大腸鏡後發現，竟然已有上百顆瘜肉，其中2顆瘜肉已經產生癌變。醫師表示，根據研究，有家族性瘜肉症遺傳的人，自15歲起大腸與上消化道容易長出瘜肉，40歲罹患大腸癌機率也增至95%。這類患者20～30歲間偶爾會有腹痛、便秘、腹瀉、血便，才被察覺確診，因此民眾要留意自身的排便習慣。

大腸直腸科醫師陳威佑在其臉書表示，上述女子2年前起持續便秘，近來還常感到腹痛，大腸鏡的檢查結果讓女子大呼不解，怎會突然發現如此多的瘜肉，還轉變為大腸癌。

陳威佑表示，20～30歲的年輕人，只要雙親或家族中有一人曾患有大腸瘜肉症，就有一半的機率罹患大腸瘜肉症。家族性大腸瘜肉症（FAP）主要是源自於第5條染色體基因受損。

他表示，根據研究，FAP者自15歲起，約有一半機率在大腸與上消化道容易長出瘜肉，到了40歲罹患大腸癌機率大增至95%。因大部分瘜肉初期毫無症狀，僅是在20~30歲間，偶爾出現腹痛、便秘、腹瀉、血便症狀，才會被察覺確診。

他表示，有家族性大腸瘜肉基因的民眾，可透過2件事來預防，一為定期做大腸鏡檢查；二為仔細留意排便習慣，若發現異常，應儘速就醫檢查。