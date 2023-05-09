一名消息人士表示，葉倫正在與各執行長們進行一對一談話，並警告當前的「邊緣政策」（brinkmanship：將情勢升高到瀕臨戰爭邊緣，進而迫使對方屈服的戰略）可能造成危險的後果。

消息人士拒絕透露最近這幾天葉倫和哪些執行長們談過，也拒絕透露任何談話細節，但一名消息人士表示，這些人包括金融業和其他經濟領域的高層。

雖然消息人士沒有點明葉倫找上這些公司與產業高層的目的為何，但拜登政府官員一直試圖說服這些老闆們向共和黨人施壓，好讓他們願意無條件提高聯邦債務上限。

葉倫推遲了本周出席日本G7財長會議的既定行程，並在周日接受美媒訪問提出警告，稱國會若未能提高31.4兆美元的債務上限，可能引發憲政危機和「經濟災難」。

她表示，美國若未能提高債務上限將導致「經濟急劇下滑」，她並重申之前提出的警告，即最快到6月初，財政部就可能用盡所有能償還債務的措施，「美國已經動用非常措施來避免債務違約，但這不是長久之計，國會需要採取行動避免這場『經濟災難』。如果美國倒債，金融和經濟混亂勢必接踵而至」。

白宮官員日前透露，拜登總統在上周一致電美國國會4大領袖—參議院多數黨領導人舒默（Chuck Schumer）、參議院少數黨領導人麥康諾（Mitch McConnell）、眾院議長麥卡錫和眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），邀請他們5月9日前往白宮開會討論債限問題。

周一葉倫接受媒體訪問時再度警告，如果國會未能提高聯邦債務上限，將對美國經濟造成巨大打擊，並將削弱美元作為世界儲備貨幣的地位。

在談到共和黨議員堅持把提高債限與民主黨反對的全面削減支出綁在一起時，葉倫表示，債限問題的談判不應該在「拿槍指著美國人民的腦袋」下進行。

當被問及美國發生違約時，財政部能否決定先還哪些債務時，葉倫表示，如果債限未能提高，拜登總統將被迫決定如何使用財政部的資源，但她拒絕透露可能的安排和這些選項的先後順序。

葉倫表示，我們是有一些不同的選擇，但它們都不是好的選擇，每一個選擇都是不好的選擇。真正能讓我們的經濟和金融體系保持良好狀態的唯一選擇，是提高債務上限。