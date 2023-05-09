創作者林懷民，當天全程坐在觀眾席欣賞演出，終場還上台與新世代舞者一起謝幕，國家歌劇院大劇院滿座1,600位專場觀眾掌聲如雷，持續20分鐘久久不停，熱烈表達對台上舞者的敬佩與表演帶來的感動。

陸府生活美學教育基金會十多年來廣布美學種子與友善環境價值觀，與國內外藝術家、藝文機構及教育團體合作，讓藝術走出美術館殿堂，走進生活中與更多人們接觸。陸府生活美學教育基金會自2008年起與雲門舞集合作，今年在雲門創立50周年之際，特別於5月7日在台中國家歌劇院規劃陸府家族專場，邀請嘉賓和陸府家族的住戶，一同觀賞由薪傳的第8代舞者演出傳奇經典舞作《薪傳》。

1978年首演的雲門舞集《薪傳》，創辦人林懷民帶著第一代舞者到新店溪邊搬石頭，從中體會先民勞動的身體姿態，醞釀出這部經典舞劇，並以「柴船渡烏水，唐山過臺灣」的拚鬥精神，向拓墾台灣的先民們致敬。

45年後，演出《薪傳》的雲門舞者已經傳承到第8代，且本次是《薪傳》睽違35年後再次到台中進行演出，雲門舞集也邀請到1986年創團即為《薪傳》擊鼓的朱宗慶打擊樂團回歸，一起重現經典。

陸府專屬場是雲門50《薪傳》在台中歌劇院的最後一場演出，林懷民在現場與觀眾對談，當觀眾問到：「新世代的子女沒有1970年代的歷史共感，該如何了解這部舞劇的啟發？」林懷民幽默地說：「這問題不是問我，該問問看完表演的孩子本人。」他說：「第8代薪傳舞者同樣是年輕的世代，也不需要去新店溪搬石頭，他們用身體和新的眼睛揣摩表演的眉角，為經典帶來當代的詮釋，同樣令人感動。」

陸府基金會每年一場精采的美學饗宴，回饋陸府家族的住戶、合作藝術家及企業夥伴，同時也為推廣藝術美學教育理念相同的學校提供資源。例如今年的《薪傳》陸府專場，邀請國立台體大舞蹈系、台中文華高中舞蹈班，及培育美學素養的台中黎明國小、南投光榮國小師生前來欣賞，透過觀摩這部具有時代性及文化傳承意義的作品，能夠為新世代的藝術教育帶來鼓舞與新的火花。

除因疫情中斷的三年，陸府基金會持續不斷以每年大型專場贊助支持表演藝術團體；隨著口罩解禁，除了陸府之外，包含雙橡園開發、麗晨建設等品牌建商，已開始恢復因疫情而暫停的藝術文化活動！