美國一名女網友近日在TikTok上發布影片，分享她與媽媽到澎湖旅遊的經驗，由於她們下榻的民宿位置偏僻，為了能夠方便行動，她靠著卓越的國際交友技巧，與簡單的中文成功和計程車司機交換聯繫方式，直到她回國以後，兩人的聯繫也沒斷，持續都有互動，引起網友熱烈討論。

一名美國女網友近日在TikTok上分享，她和媽媽一起去澎湖旅遊，去看了國際花火節的演出，精彩絕倫的煙火秀讓她讚不絕口，甚至還高度評價為「人生中看過最讚的煙火！」

女網友表示，她和媽媽透過Airbnb預訂了一個民宿，由於民宿的地點非常偏遠，因此當她好不容易搭到一輛計程車以後，就下定決心要和計程車司機成為朋友，換取聯絡方式，以便於接下來的行程能順利進行。

女網友說，她在來台灣旅遊之前，稍微學了幾句簡單的中文，而她靠著你、我和朋友，這幾個字成功和計程車司機成為朋友，接著再以一句「你有Line嗎？」成功拿到司機的聯繫方式，之後的幾天他們都靠著這位計程車司機移動。

女網友指出，最令人感動的是，當她準備要離開澎湖的那天，計程車司機突然打電話來喊了一聲「妹妺」，原PO本以為司機是稱呼她為妹妹，直到她走到民宿門口才弄懂了司機那一句妹妹的意思，原來司機那天有事不能送他們去機場，因此派了自己的妹妹來幫忙，而司機的妹妹甚至不是計程車司機。

女網友也說，她回國以後，這位計程車司機竟然還持續有和她保持聯絡，某天司機先是傳來一張早安圖，後來又分享了自己日常生活的照片，而女網友見狀也回傳自己在動物園餵食河馬的畫面，兩人的互動慢慢變多，甚至遠遠超過她與家人的互動。

女網友感動地說，她無法表達她到底有多愛台灣，特別是這一位司機大哥，因為這次的旅遊經驗，讓她突然有了動力要學習中文，所以未來她可以回到台灣用中文和所有人溝通。

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，「太神了，早安圖的威力」、「早安長輩圖很厲害」、「歡迎有空再來澎湖玩」、「這太讚了，我也想去台灣玩了」。