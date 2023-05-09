自小是音樂神童，卻曾因為一場火災意外而差點中斷小提琴演奏之路，享譽國際的小提琴家奧古斯汀・哈德利希將在7月首度來台，他表示，15歲的意外令他臉部和手都嚴重燒傷，差點不能繼續演奏，但他浴火重生，「我更珍惜生命中的一切，也意識到音樂對我有多種要，我努力地享受一切。」

哈德利希出生於義大利，父母親是德國人。他在燒傷後重拾小提琴，進入茱莉亞音樂學院就讀，學生時期便獲得印第安納波利斯大賽首獎，2016年他與西雅圖交響樂團合作錄製的亨利．杜提耶的小提琴協奏曲，獲葛萊美最佳古典器樂獨奏獎。2018年《音樂美國Musical America》評選為「年度最佳器樂演奏家」。並曾與柏林愛樂、紐約愛樂、波士頓交響樂團等頂尖樂團合作，是當今最炙手可熱的小提琴巨星。

在疫情間，哈德利希也沒有停止演出，他製作音樂影片，也在線上演奏，他表示，「疫情時我在家花很多時間製作音樂影片，探索了我多年未演奏的曲目和全新曲目。」

他的社群媒體影片內容很有趣，包括一人分飾兩角，自己拉小提琴、彈鋼琴伴奏的影片，以及和音樂家一起開線上音樂會，陪伴樂迷度過疫情艱難，同時還有答客問時間，他在網路分享小提琴演奏技巧及解答專業性的問題。目前他是耶魯音樂學院教授，也經常舉辦大師班和推廣古典音樂。

首度來台他以全場無伴奏曲目，包括巴哈《E大調第三號無伴奏小提琴組曲》、《d小調第二號無伴奏小提琴組曲》，以及泰勒・帕金森《Blue／s Forms》，以極易沙意的第二號奏鳴曲《Obsession》。

演出將於7月3日在台北國家音樂廳、7月4日在台中國家歌劇院，及7月5日在高雄衛武營音樂廳登場。同時還有青少年音樂計畫，鼓勵家長帶著孩子們共赴音樂廳，23歲下青年皆可申請，購買一張青少年票與一張陪同票六折。