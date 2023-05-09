台北市警察局今到議會警政衛生委員會專案報告「防制詐欺犯罪、幫派組織犯罪及槍擊案件」，台北市議員王世堅不滿警察局今早才提交專案報告資料，憤怒拍桌、大罵警察局長張榮興「吊兒啷噹」，批評張談到重大議題就態度閃躲，連14分局長都沒到現場。

王世堅表示，環保局、消防局跟衛生局專案報告前幾天，局處聯絡人不但勤跑議員辦公室，專案報告資料也早就提交，結果警察局專案報告今早才交，反問張榮興「你什麼態度？」、「你藐視我們是不是？」，更批張是他來議會十幾年來遇過「最傲慢」的警察局長。

王世堅表示，不論詐欺防治或破獲幫派組織，都需要14個分局及刑事警察大隊配合，結果人都來了嗎？其實歷屆警察局長都是兢兢業業、專心工作，結果張榮興「吊兒啷噹」，背後是不是有靠山？

張榮興表示，警察局重視、兢兢業業做專案報告，也依照警政衛生委員會議程來做準備，作業人員沒有事先給專案報告內容，在此要對議員道歉。

王世堅認為，張榮興真面目就是藐視警政衛生委員會的議員，如果連委員會議員都藐視，更遑論全體議員，他要送張榮興4個字「吊兒啷噹」。

警政衛生委員會第一召集人劉耀仁也質疑，為何如此重大治安事件專案報告，14分局長都沒到現場？難道他們都不用工作，只有刑事警察大隊在處理？何況警察局也未向議員告知分局長不用來，怪不得王世堅如此生氣，警察局非常不尊重議員，警察局應擇期再報告。